Actualitzada 15/01/2021 a les 23:46

Standard & Poor’s reafirma la qualificació d’Andorra en “BBB/A-2” i manté la perspectiva estable del país en la darrera nota publicada per l’organisme donada a conèixer aquest divendres al vespre.

L’agència de qualificació ressalta que el Principat té el suficient marge pressupostari per gestionar les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. En aquest sentit, destaquen que els esforços pressupostaris dels darrers anys han conduït a una disminució del deute públic.

Així, per a Standard&Poor’s aquest fet ha permès tenir més marge a l’hora d’adoptar mesures de suport en resposta a la crisi provocada per la COVID-19. D’aquesta manera, tot i l’augment dels dèficits durant el 2020 i el 2021, Andorra ha assegurat i diversificat les seves fonts de finançament.

L’agència internacional també ressalta especialment l’entrada al Fons Monetari Internacional (FMI) el passat mes d’octubre com un “punt d’ancoratge econòmic i pressupostari que permet, a més, contribuir a la resiliència econòmica del país”. Finalment, Standard&Poor’s recull positivament la voluntat del Principat d’assolir un acord d’associació amb la Unió Europea, així com els esforços fets els darrers anys per tal d’adaptar-se als estàndards internacionals de supervisió financera.