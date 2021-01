Els visitants al parc de Sorteny van créixer fins als 25.482 a l'estiu

L'oficina d'informació va tenir un 18% menys de visites, fet que "confirmaria un públic més informat"

Actualitzada 15/01/2021 a les 10:31

Redacció Andorra la Vella

El parc natural de Sorteny va rebre a l'estiu un total de 25.482 visitants, 7.813 mes que els 17.669 de l'estiu del 2019. Segons han detallat des del comú d'Ordino, aquestes xifres representen un augment del 44,22% respecte l'any anterior, fet que "confirma l'atracció que van suscitar els espais naturals de la parròquia en el context de la pandèmia a l'estiu". La mitjana de freqüentació diària va ser de 209 persones, per les 145 visites del 2019.



En canvi, es va produir una davallada del 18% en la freqüentació de l'oficina d'informació, situada a l'entrada del parc. Aquest fet, segons la corporació ordinenca, "confirmaria un perfil de visitant prèviament documentat o coneixedor del territori". A més, el comú ha valorat positivament les xifres obtingudes en la implantació del nou pla de transport parroquial i la integració de Sorteny a la línia regular amb freqüències de 30 minuts.



Des de la corporació també destaquen que la vall de Sorteny atrau públics molt amplis i variats, i en els últims anys s'ha treballat per incorporar al parc l'oferta de sortides familiars. Aquest estiu es va proposar una sortida amb els ramaders de la parròquia per mostrar les Saleres de l'Estanyó i explicar com el bestiar de l'alta muntanya necessita menjar aquest mineral. També s’han inaugurat conferències al jardí botànic, mentre que al 2019 es va habilitar una ruta de fàcil accés, el mirador del Grau de la Llosa, en el marc d’activitats del 20è aniversari del parc. Per ordre en el nombre de visites, els llocs que desperten més interès o més freqüentats són el refugi, el mirador, l’estany de l’Estanyó, el jardí botànic i per últim, els senders interpretatiu.