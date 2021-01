El brot a Sant Vicenç augmenta a 83 contagis

Salut ha notificat 78 positius nous i un ingrés més a l'UCI en les darreres 24 hores

Actualitzada 15/01/2021 a les 14:12

Redacció Andorra la Vella

EEl brot per Covid a la residència de Sant Vicenç d'Enclar ha augmentat a 83 persones i la infecció ja afecta 51 dels 54 padrins que té la clínica geriàtrica i 32 professionals. Així ho ha fet saber aquest matí el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui també ha detallat que el virus a Salita es troba en 12 residents i sis professionals i que a l'Albó hi ha 6 usuaris i dos treballadors amb Covid. El titular de Salut ha recordat que la setmana que ve es rebran els resultats de l'estudi genòmic fet a la clínica geriàtrica per determinar si el virus a Sant Vicenç d'Enclar prové d'una mutació més infectiva i ha subratllat que gràcies als cribratges setmanals que es fan en els centres sociosanitaris es detecten els casos de manera precoç i es pot actuar amb més rapidesa.



Els nous contagis formen part dels 78 positius notificats en les darreres 24 hores pel ministeri de Salut i que han provocat que la xifra total de casos acumulats per Covid des de l'inici de la pandèmia se situï en els 8.946 contagis. El nombre de persones malaltes per coronavirus actualment és de 742, 53 més que ahir, mentre que s'han produït 25 altes noves que eleven la xifra total a 8.116.



L'hospital compta amb 29 pacients, dels quals 23 es troben a planta i sis a l'UCI, un ingrés més en les darreres hores, i cinc d'ells estan requereixen de ventilació mecànica. La planta Covid habilitada a El Cedre té 20 usuaris que provenen de Salita (8), Sant Vicenç d'Enclar (11) i l'Albó (1).

