Dimiteix el portaveu de la policia

El sergent del cos de seguretat al·lega motius personals per deixar el càrrec

Sergi Medina ha estat portaveu de la policia 7 anys Sergi Medina ha estat portaveu de la policia 7 anys Fernando Galindo

Actualitzada 15/01/2021 a les 12:25

El portaveu de la policia, Sergi Medina, ha presentat la dimissió com a responsable de les relacions amb els mitjans de comunicació "per motius personals". Medina ha compatibilitzat les tasques de portaveu del cos amb la de sergent en cap del grup d'Identitat Judicial i representant dels comandaments policials al Consell de la Policia, segons explica en el comunicat enviat als mitjans.



Sergi Medina ha ocupat el càrrec de portaveu de la policia des de l'1 de novembre del 2013 i assenyala que el cos de seguretat preveu a curt o mig termini un projecte de renovació dels canals comunicatius de la institució. La planificació passa per la professionalització de la comunicació institucional amb l'objectiu de poder oferir als mitjans de comunicació, i també a la ciutadania, unes vies més àgils i modernes, d'accés a tota aquella informació, explica el fins ara portaveu.



La policia ha canviat recentment la web on ofereix informació de les actuacions del cos i de tots els serveis que ofereix i fa uns mesos va rellevar el responsable de les publicacions a Twitter.