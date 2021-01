Polèmica pel retard en l'activació de la cerca del padrí mort

La família va avisar la policia a les dues del migdia però l’operatiu no es va iniciar fins a les sis

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:00

Redacció Andorra la Vella

L’home de 78 anys que va desaparèixer dimarts al migdia a Santa Coloma, Antonio Teixeira Pinto, va ser trobat a les dues de la matinada a la llera del riu a l’altura dels camps de la Borda Mateu, amb una parada cardiorespiratòria i amb hipotèrmia greu. Tres hores després se certificava la seva mort a l’hospital. L’activació del dispositiu de recerca ha generat dubtes i polèmica perquè la família va alertar la policia a les dues del migdia que l’home havia marxat de casa sol però la policia no el va activar fins a les sis. Es qüestiona la manera de procedir del cos d’odre per la fragilitat de la víctima: patia Alzheimer i a més només feia un parell de mesos que residia al país, amb la qual cosa coneixia molt poc el territori. A aquesta situació s’han d’afegir les baixes temperatures, que el posaven encara més en risc.



Des del cos de policia es remarca que es van seguir els protocols establerts per a aquests casos. Que arran de la denúncia de la família es va realitzar una recerca durant tres hores pels llocs més concorreguts per l’avi. En aquest sentit, van apuntar que el difunt acostumava a agafar cada dia l’autobús per desplaçar-se a la capital i a Escaldes, i per aquest motiu van realitzar una enquesta als busos de la línia regular i també als amics i veïns del padrí. Els agents van assenyalar que després de cercar l’home durant tres hores sense èxit van decidir activar el dispositiu de cerca, al qual es van destinar més d’una vintena d’agents. En paral·lel, pels volts de dos quarts de nou del vespre es va fer una crida a la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials acompanyada d’una fotografia i una breu descripció de l’home. Precisament va ser una ciutadana qui va avisar de matinada el cos d’ordre que creia que l’havia localitzat a la llera del riu.



L’estat de salut del padrí ja era llavors molt greu. Cap a les 2.20 hores se’l va traslladar al servei d’urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li va practicar la maniobra d’RCP avançada durant dues hores. Finalment, a les 5.30 hores es va certificar la seva mort.