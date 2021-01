A favor dels controls policíacs amb gossos a les escoles

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:14

Anna Ribas

Lorena Giménez Andorra la Vella

Les associacions estan a favor de la presència d’efectius policials i gossos a l’entrada de les escoles, però afegeixen matisos. Des de l’Associació de Familiars per a la Salut Mental d’Andorra, Rosa Lluís va destacar que “totes les mesures que busquin evitar que la nostra joventut es drogui a l’escola estan bé, però tinc molt clar que s’ha de fer molta pedagogia, sobretot a les escoles”. Tanmateix, Lluís proposa que és una problemàtica que “s’hauria de prendre seriosament des de la societat en general”. I que en comptes de ser els pares els qui paguen les multes quan cometen una infracció “els joves haurien de pagar fent treballs a la societat perquè s’adonin de les conseqüències que té, també per a la seva salut perquè el por­ro està vinculat a l’esquizofrènia”, i per això cal informar els joves del risc que pateixen en consumir aquests estupefaents.



Sandra Cano, presidenta de l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra, valora que “no sé fins a quin punt serà efectiva la mesura” i apunta que el dispositiu “podria ser més discret perquè aleshores s’haurien pogut detectar més casos”. A més, coincideix amb la necessitat de fer campanyes, no només per a la prevenció del consum sinó per a la informació dels riscos i les malalties associades a aquest consum. I destaca que normalitzar el consum d’alcohol i tabac entre els adolescents també és un problema.



Finalment, Carles Perea, de Fills d’Andorra, destaca que “no té sentit que el dispositiu comenci al gener i no al setembre”, i apunta que cal un pla nacional contra les drogodependències i no “posar pegats”.