Sant Vicenç d'Enclar detecta 11 positius més

Sis padrins de la residència contagiats pel brot requereixen una major atenció clínica i són traslladats a l’hospital

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:02

Adrià Esteban Andorra la Vella

El cribratge realitzat dilluns passat a Sant Vicenç d’Enclar –el tercer en menys d’una setmana– ha permès diagnosticar un total d’onze positius a la residència, dels quals sis corresponen a padrins i cinc a treballadors del geriàtric. D’aquesta manera, la residència acumula un total de 47 interns i 24 empleats infectats pel brot que va esclatar el passat dimecres 5 de gener, a banda d’un decés.



Amb relació a l’aïllament dels pacients, hi ha 30 padrins que estan ubicats a la primera planta del geriàtric. Aquests, majoritàriament són asimptomàtics o amb una càrrega vírica molt baixa, de manera que romanen sota la vigilància dels professionals sociosanitaris del centre. Amb un estat de salut més delicat, ahir es van traslladar sis residents de Sant Vicenç d’Enclar a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre una major atenció clínica, segons van confirmar des de la direcció del centre. Igualment, cal recordar que hi ha onze pacients del geriàtric a la planta Covid del Cedre. Per tot plegat, tan sols resten sis residents sense haver-se contagiat a la segona planta del geriàtric.



Pel que fa als efectius que disposa Sant Vicenç d’Enclar, des de la direcció del centre es va subratllar que amb els nous reforços provinents del SAAS i la Creu Roja han permès cobrir la plantilla per garantir l’atenció a cada padrí. Així mateix, tenint en compte la preocupació de les famílies, des del geriàtric es manté una comunicació diària per informar sobre l’estat de salut dels padrins.



Sospita de soca

La magnitud del brot de Sant Vicenç d’Enclar ha motivat que el ministeri de Salut hagi encomanat un estudi genòmic “per descartar que estiguem davant d’una mutació del virus més infectiva”, tal com va afirmar Joan Martínez Benazet. “És molt sospitosa una velocitat de propagació tan ràpida dins del centre”, va afirmar en la roda de premsa d’actualització sanitària de dilluns. “A Europa hi ha moltes soques, no només la britànica, que s’han estès a tots els països i són més transmissibles”, va afegir el ministre.



Juntament amb aquesta tesi, el ministre va adduir que existeix la possibilitat que un individu sigui, com es coneix en termes epidemiològics, “un gran contagiador” i hagi estat capaç d’infectar moltes persones. “Són fenòmens combinats que poden haver justificat aquest brot”, va expressar. Per tot plegat, Benazet va exposar que s’ha creat un grup de treball que inclou el ministeri d’Afers Socials, el ministeri de Salut i la direcció de la residència de Sant Vicenç d’Enclar “per ajudar a prendre les mesures més adients”.



“Estem fent una anàlisi més detallada que expliqui la velocitat de propagació del virus entre els dos cribratges”, va dir el titular de Salut, que va asseverar que la inspecció duta a terme “no ha mostrat cap error en els protocols”. “Si hi ha hagut un error humà se sabrà i s’analitzarà. El que veiem és que ningú s’ha equivocat, sinó que ens hem trobat amb unes circumstàncies de gestió molt complexes”, va determinar sobre el brot de Sant Vicenç d’Enclar.