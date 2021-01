La policia busca un padrí desaparegut a Santa Coloma

L’ancià, que pateix Alzheimer, va ser vist per darrera vegada ahir al migdia

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:25

Redacció Andorra la Vella

La policia va demanar ahir al vespre a través les xarxes socials la col·laboració ciutadana per trobar un home de 78 anys que va desaparèixer a primera hora de la tarda per la zona de Santa Coloma. L’ancià, que pateix Alzheimer, respon al nom d’Antonio Teixeira Pinto. El cos de seguretat va compartir ahir la seva fotografia i va demanar la col·laboració ciutadana per trobar-lo, posant a disposició els telèfons 110 i 872 000 per notificar qualsevol informació al respecte.



El padrí, de cabell blanc i que vesteix una jaqueta negra i texans, va desaparèixer ahir al voltant de les 14.00 hores quan va sortir del seu domicili familiar, ubicat a Santa Coloma, sense avisar prèviament cap persona. De fet, va ser la seva filla qui va notificar a la policia la desaparició del seu pare. L’home, segons va informar el cos d’ordre a la seva pàgina web, només fa dos mesos que resideix al Principat.



L’avís va tenir una resposta immediata per part de la ciutadania i des d’ahir al vespre la imatge de la persona desapareguda ja circula per les xarxes socials.