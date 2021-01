Govern ha abonat 4.818 prestacions del desembre i en manquen 442 més pendents de resoldre per incidències

Els hotelers veuen “absurda” la llei dels ERTO Un establiment hoteler tancat a causa de les restriccions de mobilitat per la pandèmia. Fernando Galindo

Actualitzada 13/01/2021 a les 05:49

Lídia Raventós

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els hotelers titllen d’“absurda” la nova llei dels ERTO. Així ho va afirmar al Diari el director de la Unió Hotelera (UHA), Jordi Pujol, qui va manifestar que el fet de només poder aplicar les mesures al 75% els perjudica notablement. “És absurd, trist i lamentable. No té cap mena de sentit que hàgim de pagar el 100% dels salaris a una quarta part dels treballadors, si per molt que en tinguem la voluntat i les ganes no podem treballar”, va afirmar. En aquest sentit, va apuntar que gran part del sector turístic “pot viure del consum intern i del visitant local”, però els establiments hotelers “no tenim res. Cap resident anirà a passar una nit a un hotel tenint casa seva al costat”.

Pujol també va posar en relleu que malgrat que el sector està molt agraït amb l’executiu per deixar-los formar part de la presa de decisions, consideren que en aquest cas “no se’ns ha escoltat ni tingut en compte”. A més, va puntualitzar que la modificació de la llei “potser” els dona més potencial per aplicar ERTO, però “amb el volum de plantilles que tenim no ens és suficient”. Així doncs, el director de l’UHA va exposar que el realment necessari per “salvar el sector” seria “recuperar la llei dels ERTO que teníem durant el primer confinament i que ens permetia poder posar en ERTO tots els assalariats”.



Pujol va augurar que “amb aquest ritme de despeses i sense generar ingressos, ens abandonaran molts companys”. “Ens fan mantenir els establiments oberts d’una forma encoberta”, ja que “és evident que a tots ens surt més rendible tancar per evitar despeses, però amb el 25% de la plantilla activa no ho podem fer”, va etzibar. I va afegir que “aquestes actituds per part del Govern només provocaran una crisi social molt important i el tancament d’empreses i hotels que no podran arribar a finals de mes”.



442 Erto pendents de pagar

L’executiu havia abonat ahir un total de 4.818 prestacions per suspensions temporals del contracte de treball o reduccions de la jornada laboral durant el mes de desembre. D’altra banda, hi ha diversos treballadors que encara no han rebut la quantia corresponen, concretament, hi ha 442 prestacions pendents de resoldre alguna incidència. Des del Govern van informar que la gran majoria de les sol·licituds pendents de pagament estan relacionades amb errors dels sol·licitants a l’hora d’omplir les dades que es requereixen als formularis. En tot cas, van destacar que les peticions no han estat rebutjades, sinó que es troben pendents de ser resoltes a través d’una revisió de les incidències detectades, com per exemple la falta de documentació. Aquestes dades s’actualitzen diàriament.