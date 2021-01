Es faran de manera aleatòria, també en zones de reunió de joves

Els controls antidroga a les escoles ja incorporen gossos

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:30

Redacció Andorra la Vella

La policia ha incorporat des d’ahir gossos ensinistrats en la detecció d’estupefaents en les rondes de vigilància que efectua als centres educatius. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ho va anunciar fa aproximadament un mes i la incorporació dels gossos s’acaba de fer efectiva en el marc de la lluita contra el consum i venda d’estupefaents entre els menors d’edat. Les rondes de vigilància es faran de manera “aleatòria” en tots els centres educatius del Principat, essencialment de secundària. Alhora les patrulles també es desplaçaran a zones habituals de reunió de joves per efectuar els mateixos controls.



El reforç de la vigilància als centres educatius ja s’havia planificat fa mesos i havia esdevingut un eix prioritari de la tasca policial per l’augment de la incidència i la consegüent preocupació pel consum d’estupefaents entre els més joves però va esclatar la pandèmia i es va ajornar. El ministre Rossell va explicar a mitjan de desembre en una compareixença al Consell General que la tasca es reprendria i amb la incorporació de gossos. I ha arrencat amb la represa de les classes després de les festes nadalenques.



La pandèmia també ha suposat un descens notable de les detencions per delictes contra la salut pública i dels comisos de droga, tal i com va explicar Rossell en aquella compareixença. A la frontera del riu Runer es va controlar 66 persones el 2019 i només 13 el 2020. A l’interior del país l’any passat es van practicar 86 detencions (per les 118 del 2019) i a la frontera francoandorrana, 4 (el 2019 van ser 7).