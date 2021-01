Admès a tràmit el recurs d'excàrrecs de BPA pel bloqueig de comptes

Sis recurrents demanen recuperar els fons que tenien a l'entitat

Actualitzada 13/01/2021 a les 13:06

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat per sis excàrrecs de BPA el 6 de novembre de l'any passat per demanar que puguin recuperar els fons que tenien en comptes de l'entitat, segons publica el BOPA. L'escrit en representació de Frederic Borràs, Ricard Climent, Francisco Javier Campos Tomas, Joan Pau Miquel, Santiago de Rosselló i Cristina Lozano considera que en la sentència del juliol passat de la secció administrativa de la Batllia confirmada per la sala administrativa del Superior hi ha una presumpta vulneració dels principis d’igualtat, de legalitat i d’irretroactivitat i del dret a la presumpció d’innocència. Per això sol·liciten que s'anul·li aquest veredicte i es reconegui el dret que tenen "a recuperar els havers bancaris objecte del recurs, juntament amb els danys i perjudicis que s’hagin pogut causar, tot en reposició de la plenitud dels drets constitucionals dels recurrents".