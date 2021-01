Un detingut per resistir-se i insultar la policia en una festa il·legal

Hi havia dotze persones, que van ser sancionades per saltar-se les limitacions sanitàries

Actualitzada 12/01/2021 a les 05:42

Redacció Andorra la Vella

La policia va intervenir la matinada de dissabte a diumenge en un domicili de la parròquia de Canillo alertada pel soroll que provocaven els ocupants, amb crits, cants i música a un volum elevat. En arribar van constatar que es tractava d’una festa il·legal, amb una dotzena de persones, que incomplien les restriccions de la pandèmia. A les multes per saltar-se les mesures sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19 i la Llei de seguretat pública (per pertorbar la tranquil·litat del veïnat) s’hi va acabar sumant la detenció d’un jove no resident de 23 anys. Segons va explicar la policia, l’arrestat es va “encarar” amb els agents que van intervenir-hi, injuriant-los i resistint-se al control.



També una segona persona, un home resident de 52 anys, va ser detingut divendres passat al vespre a la capital després de protagonitzar un incident en un local públic sense dur la mascareta obligatòria. Segons el cos d’ordre, el detingut va amenaçar el propietari de l’establiment que li recriminava l’actitud i va insultar els agents que van acudir al lloc, sumant dos presumptes delictes.



Van ser dues de les nou detencions practicades pel cos d’ordre la setmana passada. Dos homes van ser detinguts per agredir les seves parelles. El primer, un jove de 23 anys, va ser controlat la nit de Reis a Encamp després que la dona alertés la policia de l’agressió. El segon, un home de 46 anys, va ser arrestat a la Massana dijous passat.



Seguretat en el trànsit

Tanmateix, la policia va controlar tres conductors per circular en estat d’ebrietat. Una jove de 20 anys va ser interceptada amb una taxa d’alcoholèmia que quadruplicava el màxim permès: 2,05 grams per litre de sang. La policia va practicar el test a la jove després que protagonitzés un accident amb danys materials. Un jove de 26 anys va donar positiu amb una taxa d’1,07 en un control rutinari dels agents. I, finalment, un home de 31 anys va ser enxampat també en un control rutinari conduint superant el límit d’alcohol permès (1,31) i, a més, fent-ho sense tenir el permís de conduir en regla. Segons va assenyalar la policia, tenia en vigor una ordenança penal de suspensió del carnet de conduir que s’estava saltant.