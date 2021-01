Última setmana per presentar les propostes per al pressupost participatiu d'Ordino

El comú destinarà 50.000 euros a un projecte d'interès general

Actualitzada 12/01/2021 a les 10:06

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Ordino tancarà aquest diumenge 17 de gener el termini per presentar les propostes ciutadanes per al pressupost participatiu del 2021. Els residents de la parròquia majors de 18 anys tenen fins aquesta setmana per enviar les seves idees, que han de fer arribar mitjançant un formulari publicat a la web del comú.



Cal recordar que el pressupost participatiu es va presentar el 30 de novembre i el 3 de desembre es van començar a recollir les primeres idees. Durant la setmana vinent es farà una preselecció de les propostes que compleixin amb els criteris establerts a les bases i entre el 25 de gener i el 24 de febrer es procedirà a la votació popular.



El comú d'Ordino destinarà 50.000 euros a un projecte d'interès general amb l'objectiu de donar veu a la ciutadania i saber quines necessitats o demandes reals hi ha entre la població. Les propostes poden ser de qualsevol àmbit sempre que siguin d'interès general.