La policia comença els controls amb gossos a les escoles

L'objectiu és lluitar contra el consum i venda d'estupefaents en menors d'edat

Actualitzada 12/01/2021 a les 11:57

Redacció Andorra la Vella

La policia ha començat avui els controls amb gossos a les sortides i entrades de les escoles. El ministre d'Interior, Josep Maria Rossell, ja va anunciar el mes passat que s'incorporarien gossos especialistes per detectar estupefaents als centres escolars per lluitar contra el consum i la venda en menors d'edats, un "eix prioritari de la policia". Coincidint amb la represa de les classes després de les vacances de Nadal, i seguint les instruccions del ministre, el cos ha iniciat els controls amb els animals. En aquest sentit, la policia ha indicat que es faran de manera aleatòria en tots els centres escolars durant els propers mesos, així com en zones d'afluència habitual de menors i jovent de les diverses parròquies del país.

