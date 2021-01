La despesa en ajuts socials augmenta un 170% durant el 2020

El ministeri l’havia pressupostat en dos milions i finalment s’han gastat quasi 5.400.000 euros al final

de l’exercici passat

Actualitzada 12/01/2021 a les 05:44

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Del que s’havia previst en ajuts socials al que s’ha acabat gastant no hi ha cap similitud. Els efectes de la pandèmia, que comporta la mala evolució de l’economia i del mercat laboral, han obligat el ministeri d’Afers Socials a gastar molt més del pressupost inicial en els que s’anomenen ajuts ocasionals.



Traduït en xifres, l’executiu havia previst unes despeses de dos milions d’euros i finalment hi ha hagut de destinar 5.400.000 euros, un increment que il·lustra perfectament les necessitats d’una població que està patint els efectes devastadors d’un virus que s’ha escampat per tot el planeta i que ha obligat el ministeri d’Afers Socials a destinar més diners per fer front les demandes que han arribat dels ciutadans.



Lògicament es tracta de persones en situació de precarietat que compleixen els requisits que marca la normativa. Fonts de l’executiu van voler deixar clar ahir que les peticions s’aproven segons marquen els reglaments i que hi ha uns barems que es fan servir per donar o rebutjar una sol·licitud d’ajuda. D’aquesta manera, es feia referència a les queixes d’algunes persones que van considerar que els treballadors d’Afers Socials deneguen algunes peticions de manera injustifi­cada.



Les mateixes fonts van afegir que el punt de partida és el salari mínim de 1.083 euros que, sense ser un gran sou, és el mínim que es considera per poder viure i cobrir les necessitats bàsiques.

Una altra de les demandes, que feia referència a un ajut econòmic, les mateixes fons van confirmar que havia estat acceptada i que per tant no tenia sentit la queixa.



SOU MÍNIM

Les fonts oficials van recordar el compromís per incrementar el salari mínim seguint l’exigència del Consell d’Europa, de manera que suposi el 60% del salari mitjà i se situï al final de la legislatura en 1.300 euros mensuals.



Els 5.400.000 euros que s’han fet servir per a ajuts ocasionals suposen un increment del 96% respecte a la depesa liquidada del 2019, que va ser de 2.300.000 euros. D’aquesta manera, les fonts properes a l’executiu van voler llançar el missatge que no s’han escatimat esforços per intentar cobrir gran part de les necessitats en un any tan especial. L’any passat es van gestionar amb resolució favorable un total de 1.768 sol·licituds d’ajut econòmic ocasional, suposant un increment del 50% enfront de les 1.179 favorables del 2019.



D’altra banda, aquest any l’increment del sou base serà del 3,5%, tot i que l’any passat va ser un exercici molt dolent amb una caiguda important dels ingressos i una facturació de les empreses que no té res a veure amb altres anys.