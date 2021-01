El brot contagia més del 80% dels padrins de Sant Vicenç

Actualitzada 12/01/2021 a les 05:52

SALUT REGISTRA 29 CASOS NOUS I LA TAXA DE REPRODUCCIÓ S'ENFILA A 1,36

D’altra banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar ahir de la detecció de 29 casos nous de coronavirus en les darreres 24 hores. Aquesta xifra eleva a 8.682 els casos totals des de l’esclat de la pandèmia, 7.825 si es tenen en compte els de la segona onada. Respecte als casos actius, se situen en 666 pacients. Quant a la xifra de recuperats, hi ha 7.930 persones que ja han rebut l’alta mèdica, 7.126 de la segona onada. Sobre les defuncions no es va haver de lamentar cap pèrdua en les darreres hores i es van mantenir en 86 decessos, 33 corresponents a la segona onada.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha 23 pacients ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. D’aquests, 18 es troben a planta i cinc a l’UCI, dels quals tres requereixen l’assistència de la ventilació mecànica. “El tema més preocupant” és la planta Covid d’El Cedre, amb 22 padrins ingressats –un menys que ahir després de l’alta d’un resident de Salita–. Així doncs, hi ha 11 interns de Salita, 10 de Sant Vicenç d’Enclar i un de l’Albó. Per últim, la taxa de reproducció es va enfilar a 1,36. “Som davant d’un rebrot de la malaltia però contingut. Hem de limitar les interaccions socials”, va cloure.

La magnitud del brot de Sant Vicenç d’Enclar, en què de la cinquantena de padrins que hi ha només “deuen quedar vuit o onze residents no infectats”, ha motivat que el ministeri de Salut hagi encomanat un estudi genòmic “per descartar que estiguem davant d’una mutació del virus més infectiva”. “És molt sospitosa una velocitat de propagació tan ràpida dins del centre”, va afirmar ahir el responsable de la cartera sanitària, Joan Martínez Benazet, visiblement preocupat. “A Europa hi ha moltes soques, no només la britànica, que s’han estès a tots els països i són més transmissibles”, va manifestar el ministre.Juntament amb aquesta tesi, el titular de Salut va adduir que existeix la possibilitat que un individu sigui, com es coneix en termes epidemiològics, “un gran contagiador” i hagi estat capaç d’infectar moltes persones. “Són fenòmens combinats que poden haver justificat aquest brot”, va expressar. Per tot plegat, Benazet va exposar que s’ha creat un grup de treball que inclou el ministeri d’Afers Socials, el ministeri de Salut i la direcció de la residència de Sant Vicenç d’Enclar “per ajudar a prendre les mesures més adients”. Així mateix, atès que la plantilla del geriàtric “s’ha quedat sota mínims”, Benazet va explicar que el SAAS i la Creu Roja han proporcionat personal per donar suport al centre. “Si fa falta també tenim gent a l’oficina Covid. No ha de patir cap dels residents”, va afegir.Un dels fets destacats d’aquest brot és la seva “explosivitat”, tal com va reconèixer Benazet. “Estem fent una anàlisi més detallada que expliqui la velocitat de propagació del virus entre els dos cribratges”, va dir el ministre, que va asseverar que la inspecció duta a terme “no ha mostrat cap error en els protocols”. “Si hi ha hagut un error humà se sabrà i s’analitzarà. El que veiem és que ningú s’ha equivocat, sinó que ens hem trobat amb unes circumstàncies de gestió molt complexes”, va determinar el titular de Salut, que va reiterar que “els circuits s’han seguit correctament”. A tall d’exemple, el ministre va recordar que al darrer brot a El Cedre “va ser una sola persona que, amb totes les EPI posades i sent asimptomàtica, va fer una expansió del virus molt important”.Sobre aquesta qüestió, cal remarcar que dels 61 infectats per la Covid-19, 41 són residents i 20 són treballadors. En detall, en el primer cribratge efectuat el 5 de gener es van detectar 45 positius –31 residents i 13 treballadors– i en el segon, realitzat el 8 de gener, es van diagnosticar uns altres 19 positius –11 residents i 7 treballadors–. Quant a l’evolució dels pacients, Benazet va afirmar que “els cribratges fan anticipar els diagnòstics”, raó per la qual va considerar que “els pronòstics són molt millors” que les anteriors onades.Per la seva banda, el president de la CASS, Albert Font, va visitar ahir el centre per fer costat a la plantilla tenint en compte la gravetat de la situació. A més, va indicar que la principal preocupació és que els pacients asimptomàtics no desenvolupin símptomes els propers dies.