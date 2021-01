Disset restaurants oferiran l'escudella de Sant Antoni

Els establiments incorporaran durant aquest cap de setmana el tradicional plat a la seva carta arran de l'anul·lació del tradicional acte per la pandèmia

Actualitzada 12/01/2021 a les 13:38

Redacció Andorra la Vella

Disset restaurants de la Massana oferiran aquest cap de setmana la tradicional escudella de Sant Antoni dins la seva carta, amb preus d'entre els 8 i els 14 euros. "És la festivitat més arrelada de la Massana, ja que celebrem el patró de la parròquia. La base d'aquesta festa, a més de la tradició, és la participació ciutadana, no només perquè és un punt de trobada sinó també perquè l'escudella l'elaboren la Confraria d'Escudellaires de la Massana, amb el suport d'un grup de voluntaris. Per això, enguany no podrem celebrar-la, per seguretat i responsabilitat", ha afirmat el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné.



El comú i els establiments han organitzat la iniciativa arran de l'anul·lació de la tradicional escudellada popular a causa de la pandèmia de la Covid-19 i alguns d'ells també oferiran poder emportar-se el menjar a casa i servei a domicili. Els comensals podran participar en un concurs per obtenir un menú de les Jornades de Cuina d'Hivern de la Massana Fogons, que es faran al febrer. Les persones interessades a participar només caldrà que pengin a Instagram una foto de l'escudella que estiguin menjant a un restaurant de la parròquia, amb l'etiqueta de la Massana Fogons.



Els restaurants que formen part de la campanya són la Borda Eulari, el Molí dels Fanals, Don Piacere, Casa Eyre, Gustus, bar Ivan, Borda Raubert, la Bordeta del Poble, bar restaurant Bonet, Borda Xixerella, la Torrada, Prat Gran, Sento'20, Pla de la Cot, Coll de la Botella, l'Expresso i California Grill.

#2 Gallifante

(12/01/21 14:11)



#1 Lola

(12/01/21 14:01)