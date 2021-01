Cauen els actes quirúrgics a traumatologia durant el 2020

La pandèmia provoca que es facin 2.500 intervencions menys que el 2019

Els actes quirúrgics a traumatologia van caure de manera significativa durant el 2020. Aquesta situació es deu bàsicament als mesos en els quals hi va haver més pressió assistencial per la pandèmia de coronavirus. Així ho va plasmar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant les respostes a la bateria de preguntes que la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata Susanna Vela va formular el novembre passat sobre l’àrea de traumatologia i ortopèdia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.



Segons les dades facilitades per Benazet, l’any passat es van fer unes 2.500 intervencions menys que el 2019, concretament, les xifres