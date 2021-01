Salut estudia si el brot a Sant Vicenç prové d'una soca més infectiva

El ministeri ha iniciat un estudi genòmic per detectar si el virus que hi ha a la clínica geriàtrica prové d'alguna mutació

Actualitzada 11/01/2021 a les 18:56

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut està estudiant si el virus de la Covid que hi ha a la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d'Enclar és d'una soca més infectiva que les detectades fins ara al país. Així ho ha fet saber el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha matisat que arran de l'alta velocitat de contagi que hi ha a Sant Vicenç s'ha iniciat un estudi genòmic per analitzar la variant de coronavirus.



El brot afecta 41 usuaris i 20 professionals, segons ha detallat el ministre, i ha destacat la tasca del grup de treball amb efectius del SAAS, l'oficina Covid i la Creu Roja que busquen recursos per donar suport a la clínica geriàtrica, que aproximadament compta amb uns 50 residents i 30 treballadors sense contagis, així com l'ajuda en la investigació de l'origen del brot. Martínez Benazet ha explicat que les investigacions fetes a la residència no han detectat cap error en l'aplicació dels protocols sanitaris en la residència i que l'origen podria provenir d'un "gran contagiador", una persona contagiada amb molta capacitat per transmetre el virus als que es troben al seu voltant encara que es compleixen les mesures de protecció. "No hi ha hagut errors. Ens hem trobat amb aquestes circumstàncies de la malaltia, que quan es descontrola pot infectar totes les persones del voltant d'una forma molt intensa".



El ministre ha destacat la situació a Europa, on han aparegut noves soques de la Covid com la del Regne Unit o Dinamarca, i ha detallat que l'estudi també es podria efectuar a famílies on s'ha detectat molts contagis de cop.

#1 Pare cabrejat

(11/01/21 19:35)