Els animals quedaran en llibertat dins de Naturlandia

La direcció segueix treballant per traslladar els depredadors amb la voluntat de deixar solta la resta i que el visitant hi estigui en contacte

Naturlandia continua treballant per modificar el plantejament del parc d’animals. Malgrat que de moment l’espai no ha patit canvis, la direcció segueix amb la voluntat de traslladar els animals depredadors, de manera que l’ecoparc perdria els ossos, els llops i els linxs, que serien transportats a un parc natural fora del país que se n’ocuparia i els deixaria en llibertat. A mitjans de novembre ja es va conèixer la idea liderada per l’actual director de l’equipament lauredià, Xabier Ajona, que, a més, permetria que la resta d’animals seguissin convivint al parc amb més llibertat. De fet, el plantejament va més enllà i el que vol és canviar l’experiència dels visitants. Segons va detallar el cònsol, Josep Majoral, “un dels plantejaments que estem fent, tot amb reserva perquè s’ha de passar pel consell d’administració, seria que tot aquell animal que no és depredador estigués en llibertat dins del parc i que l’usuari pugui estar-hi en contacte”.



El mandatari comunal va apuntar que aquest és el “primer pla amb el qual s’està treballant” malgrat que cal primer trobar un lloc de destí per als depredadors. “S’està parlant amb diversos països que tenen santuaris d’animals per intentar trobar una solució. Hem tingut moltes converses però la realitat és que de moment no hem pogut avançar més”, va confessar Majoral.

Un dels primers canvis que va fer la corporació fa poc més d’un any quan va agafar les regnes del comú va ser canviar la direcció de Naturlandia. El mes de juny Ajona es posava al capdavant de la gestió del parc en substitució d’Enric Ordóñez amb l’objectiu de buscar un canvi de rumb i redimensionar el projecte de Camprabassa, perquè fos un “revulsiu econòmic per a la parròquia”. La pandèmia ha complicat qualsevol tipus de gestió i dificulta la valoració dels primers mesos del nou director, tal com admetia Majoral. “La pandèmia ha anat malament a tothom i Naturlandia no se n’escapa”, va remarcar, afegint que “malgrat que podem dir que vam fer un bon estiu, el tancament de turisme català ens està anant fatal”. Amb tot, el mandatari va destacar que durant aquests mesos s’ha optat per “cuidar molt el client”. “Aquest any amb l’obertura de les pistes d’esquí de fons he rebut més d’una felicitació quant a tracte, la informació i en general l’estat global de tot el parc”, indicava el cònsol.



En aquest sentit, el polític lauredià es mostrava satisfet dels “petits però importants canvis” que s’han realitzat. “Crec que s’ha millorat molt tant a nivell d’imatge com comercial”, exposava, conscient que aquest és un punt important per a Natrulandia. “La crítica sistemàtica del parc està quedant de banda i això és molt positiu tot i que som conscients que costarà arribar a un canvi total”, va considerar el mandatari.



A nivell de gestió econòmica, va destacar que “tot i que ha baixat el nombre de clients, s’ha doblat la factura per usuari” i això vol dir que “consumeixin més i això es deu bàsicament a petites accions que s’han anat fent”. A tall d’exemple, explicava que abans calia fer molta cua per fer un viatge amb el Tobotronc, mentre que ara “quan arribes et donen hora i no fas cua, fet que provoca que mentrestant la gent consumeixi”. Al seu parer, també ha estat clau la restauració: “estem recuperant l’hàbit que teníem els lauredians de pujar a la Rabassa els migdies que tenim una mica més de temps; això són senyals que s’està anant pel bon camí”, va valorar.



La voluntat de la corporació és seguir en aquesta línia de fer petites accions que permetin millorar l’experiència al parc i retornar-li la bona imatge sense grans inversions. No està prevista, per ara, la construcció de cap giny nou i, en aquest sentit, Majoral va recordar que el pressupost per a aquest any compta amb només 400.000 euros per a inversió que es destinaran a “petites activitats” però en cap cas es té en ment “grans inversions com podia ser la tirolina”.

