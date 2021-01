La policia va multar tots els assistents, que feien soroll en un pis i incomplien les mesures de seguretat decretades pel Govern

Actualitzada 11/01/2021 a les 12:48

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir la matinada de dissabte a diumenge un jove no resident de 23 anys que participava en una festa en un domicili a la parròquia de Canillo. Els agents van intervenir en el pis arran de la música i els crits que provocaven 12 assistents i van multar a tots ells per pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll i per l’incompliment de les mesures de seguretat decretades pel Govern per la pandèmia. El noi va ser l'únic que es va encarar als agents, fet que li va costar la detenció com a presumpte autor dels delictes d’injúries i de resistència i desobediència a la policia.



Dos homes van ser arrestats durant la setmana passada com a presumptes autors per un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. La primera agressió es va produir la matinada del dia 5 de gener, en un domicili de Sant Julià, quan una dona va al·legar que la seva parella l'havia agredit durant una discussió. El noi, un jove de 23 anys, no es trobava en el pis en aquell moment i va ser detingut a Encamp hores després. La segona detenció es va produir a un home de 46 anys la matinada del 7 de gener a la parròquia de la Massana, després que els agents constatessin que la dona havia patit maltractaments per part de la seva parella.



La policia també va detenir tres persones entre el 4 i el 10 de gener per delictes contra la seguretat del trànsit en conduir sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues. La taxa d'alcoholèmia registrada pels agents va ser la d'una dona de 20 anys que va patir un accident amb danys materials i va donar 2,05 grams per litre de sang. Així mateix, el dia 8 de gener la policia va arrestar un home de 31 anys amb una taxa de 1,31 g/l i que tenia el permís de conduir suspès, i una hora més tard es va arrestar un jove de 26 anys amb una taxa de 1,07 g/l.

