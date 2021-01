Actuació dels bombers en una xemeneia d'un pis de Sant Julià

Els fets van passar anit i no es van haver de lamentar danys personals ni materials

Bombers en una intervenció anterior Bombers en una intervenció anterior Fernando Galindo

Actualitzada 11/01/2021 a les 12:02

Redacció Andorra la Vella

Els bombers van intervenir ahir a la nit en un pis de Sant Julià de Lòria situat a l'avinguda Verge de Canòlich per un avís de fum. El cos va rebre la trucada pels volts de les 22 hores i es va traslladar fins al lloc dels fets per un petit foc provocat en una xemeneia que no tenia un manteniment correcte. L'actuació va requerir tallar el trànsit, però va ser ràpida, ja que no hi van haver danys materials ni personals.