Els monitors del país se senten desemparats per les estacions

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:28

Redacció Andorra la Vella

El president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí, demana als camps de neu que es responsabilitzin dels treballadors del país. Així ho van indicar ahir a través d’un comunicat en el qual exposaven que, si bé és cert que el Govern “va anunciar que tots els treballadors nacionals de la neu podríem demanar ajudes de desocupació” i que les estacions “s’havien de fer càrrec dels treballadors que havien fet venir amb quota de temporada”, els problemes no s’han solucionat. “Malauradament, la realitat queda molt lluny”, incidien, per apuntar que per accedir a les ajudes per desocupació del Govern cal seguir uns requisits, “i està pensat per a treballadors que en aquests moments no tenen feina ni en troben, no per a treballadors que les seves empreses estan obertes, però no els volen donar d'alta”.



D’altra banda, destacaven que “si les empreses explotadores dels camps de neu s’han de fer càrrec dels treballadors estrangers que han fet venir expressament, tot i conèixer la situació mundial de la pandèmia i com això ha afectat el món de la neu, per què no s'han de fer càrrec dels seus treballadors residents fixos-discontinus que porten treballant anys, fins i tot dècades, a l'empresa”. “Hem rebut missatges de monitors amb dificultats, enfadats, que no entenen per què ells no poden treballar a la seva escola si està oberta i ha contractat monitors estrangers”.



És per això que reiteraven la demanda vers les empreses explotadores dels camps de neu perquè aquestes “també es facin responsables dels seus treballadors residents fixos-discontinus, que els donin d'alta i, si no hi ha prou feina, els posin en ERTO”. També volen que “si les empreses no ho fan, el Govern, com també ha fet per als temporers, es posicioni en aquest sentit”. “La dignitat d’un professional passa pel dret a treballar i per unes condicions laborals i salarials dignes”, concloïa Iriarte en el comunicat que va difondre per Facebook.