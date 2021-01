Els bombers seguiran lluitant pel “greuge” de la prejubilació

Torra no descarta acudir al TC per obtenir resposta a la reivindicació

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:38

Adrià Esteban Andorra la Vella

El col·lectiu de bombers no està disposat a llençar la tovallola després que la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia desestimés el recurs presentat pel sindicat, l’ABA i l’A118 contra les resolucions del Govern que els negaven la prejubilació als 55 anys amb el 60% del sou i la jubilació als 60 amb el 70% del salari. En aquest sentit, el president de l’ABA, Joan Torra, va assegurar que valoraran la resolució amb els seus advocats i no va descartar emprendre noves accions legals al Tribunal Constitucional vers una situació que cataloga de “greuge”. “Ens esperàvem aquesta resolució perquè ja ens tenen acostumats”, va sostenir Torra, que va recordar que en anteriors litigis “ja se’ns va vulnerar el dret a la intimitat i el secret de les telecomunicacions”.



Sobre aquesta qüestió, el president de l’ABA va mostrar-se esperançat perquè des del Ministeri de Funció Pública, que encapçala Judith Pallarés, “es puguin incentivar les prejubilacions dels funcionaris”. “Per una banda, no ens donen la raó, però el Govern ha de fer un pas perquè els funcionaris es puguin prejubilar i aprimar l’Administració”, va considerar. En consonància amb aquest discurs, Torra va recordar que amb l’aprovació de la Llei del 2014 de regulació del pla de pensions de la Funció Pública es van canviar les condicions de jubilació del cos, tot i que el text general no va esmentar els bombers en cap moment “com sí que ho va fer tàcitament amb la llei de policia i del centre penitenciari”. “Amb la llei es va fer una disposició transitòria que va proposar que els que portaven 25 anys a l’Administració o els que els faltaven cinc anys per a la prejubilació podien acollir-s’hi. Això significa que 450 funcionaris, sense comptar el cos d’Educació, es poden prejubilar mentre que la resta de Bombers hem d’anar als 60 anys per jubilar-nos”, va expressar Torra, que va precisar que només una quarta part del cos, equivalent a una vintena de professionals, tenen dret a prejubilar-se.



Per tot plegat, el col·lectiu de bombers considerava que el Govern els vulnerava els seus drets i que la norma vigent era la del 1980 i no la nova, que eliminava la possibilitat de la prejubilació sense que es fixessin les condicions mínimes dels pensionistes. L’objectiu de la demanda era que fos la justícia qui ho resolgués.