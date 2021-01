Quatre de cada deu expedients del Raonador tracten sobre l'habitatge

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:18

2.099 ENTREVISTES DURANT EL 2019

En l’àmbit estadístic, el Raonador del Ciutadà va fer un total de 2.099 entrevistes durant el 2019, de les quals 999 van ser a través d’assistència telefònica, 730 amb particulars i 185 de caire institucional, de les quals 158 van ser realitzades i 27 rebudes. Paral·lelament, en l’informe es reflecteix que es van rebre 914 cartes de correspondència i es van emetre un total de 486 missives. Finalment, amb relació als mitjans de comunicació, es van mantenir 359 contactes amb la premsa, deu amb la televisió i sis amb ràdios.

El 40% dels expedients que va obrir el Raonador del Ciutadà al llarg del 2019 tracten sobre l’habitatge, segons es recull en l’informe anual que ahir va publicar la institució. Concretament, les 151 queixes recollides en aquesta matèria feien referència, majoritàriament, a finalitzacions o rescissions de contractes “i a despeses irregulars i exorbitants, sobretot en les factures dels serveis d’aigua o calefacció”.En aquest sentit, la institució que presideix Marc Vila va constatar que durant el 2019 alguns propietaris o gestors immobiliaris van repercutir “un cobrament exagerat i sense justificació del consum de serveis” –alguns de vuit anys enrere– atès que no es podien apujar les rendes dels lloguers. En detall, l’informe especifica que s’han registrat 31 dossiers per intent d’augment de lloguer i 11 pel consum desmesurat de despeses de consum sense estar correctament justificades.Així mateix, cal recordar que bona part de l’activitat de la institució durant el 2019 ha estat concentrada en la investigació d’ofici que va obrir l’octubre del 2018 arran de les nombroses queixes relacionades amb l’increment del preu dels lloguers. En el document queda palès que abans de l’obertura d’aquest procés ja s’havien rebut queixes, sobretot d’inquilins d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, per la revisió a l’alça de la renda dels lloguers, que suposava sovint un increment d’entre 200 i 300 euros mensuals, tot i que també es van arribar a detectar casos on els augments superaven el 50%.En total, el Raonador del Ciutadà va obrir un total de 378 expedients al llarg del 2019, dels quals 329 van ser resolts. Els que no van ser admesos a tràmit en tractar d’assumptes concernents al funcionament de la justícia van ser tramesos al Consell Superior de la Justícia. D’aquesta manera, dels 378 expedients, 101 van ser tractats com a expedients formals escrits i 90 van ser admesos a tràmit. A partir d’aquí, 41 van ser resolts, una xifra notablement més baixa respecte a la dels darrers quatre anys. De totes maneres, un dels fets més destacables del 2019 és que es va apreciar una tendència a l’alça referent als expedients resolts a favor de l’administració. Així doncs, el 42% dels expedients resolts van decantar-se de manera favorable al demandant, mentre que el 58% es van inclinar cap a l’administració. En termes quantitatius, 17 van ser favorables al demandant i en 24 es va atorgar la raó a l’administració, mentre que hi ha 49 expedients en curs. En darrer lloc, 11 expedients no van ser admesos a tràmit.Més enllà de l’habitatge, el Raonador del Ciutadà va obrir 69 expedients en el sector social, 60 en l’administració general, 34 en accions privades, 28 al camp de la justícia, 11 a la cambra del saig, cinc en l’àmbit financer i un en matèria urbanística. Pel que fa a l’apartat del sector social, destaquen els 33 expedients relacionats amb les pensions i la CASS, així com també els 33 informes en tràmits socials. Igualment, hi va haver quatre litigis en el camp de l’àmbit i la joventut i un en el de la discapacitat. Quant al sector de l’administració general, es van obrir 53 expedients relacionats amb l’administració general, cinc amb la contaminació acústica i la higiene, un amb la seguretat viària i un amb les institucions penitenciàries.Cal recordar que el Raonador del Ciutadà disposa de diversos canals de comunicació per atendre les demandes d’aquelles persones que “sentin els seus drets vulnerats” o que se sentin desateses “per part d’alguna administració pública”. La pàgina web, el correu electrònic raonadordelciutada@andorra.ad, el telèfon 810 585 i les xarxes socials estan operatius per als usuaris.