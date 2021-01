Montaner es malfia de la vacuna i enutja Pintat

La consellera avisa dels riscos del vaccí i el seu líder diu que “terceravia no és negacionista”

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:09

Adrià Esteban Andorra la Vella

La consellera general de terceravia Carine Montaner no deixa indiferent ningú. Les seves manifestacions acostumen a anar acompanyades d’una sèrie d’adeptes que aplaudeixen el seu coratge i compten alhora amb una massa crítica que renega de les ànsies de protagonisme de la parlamentària. Però més enllà del debat públic que generen les seves paraules, l’apologia antivacuna que va expressar ahir Montaner a les seves xarxes socials al·ludint als “escàndols sanitaris” que hi ha hagut durant la pandèmia topa amb els posicionaments de la formació a la qual repre­senta.



“Si la major part dels sanitaris no volen vacunar-se és per un motiu evident! Molts professionals de la salut saben que hi ha moltes incerteses al voltant d’aquestes vacunes, que molts qualifiquen com a gran experiment científic, fetes en base d’ARN. Grans científics i grans professors alerten dels riscos potencials d’aquestes vacunes. No tenim retrospectiva. No coneixem els efectes secundaris ni tampoc la resposta immunitària del cos”, va alertar la consellera a la seva pàgina de Facebook, que va declinar respondre al Diari.



En aquest sentit, Montaner va referir-se a l’estudi de la revista Lancet en la qual es qüestionava l’eficàcia de l’hidroxicloroquina, va mencionar l’explosió d’una planta farmacèutica de Taiwan on es produïa hidroxicloroquina, va esmentar la mort de l’ex-representant farmacèutic Brandy Vaughan i va citar els doctors Stéphane Gayet i Gilbert Collard per posar en dubte els efectes del Remdesivir. Per tot plegat, la consellera va apel·lar a la “prudència” davant “el clima desconfiança absolut” i va agrair al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la no obligatorietat de la vacuna.



La versió de Pintat

El president de la formació, Josep Pintat, va diferenciar la dinàmica parlamentària “a la qual Montaner ha donat suport a totes les posicions de grup” de l’activitat a les xarxes socials de la consellera per deixar clar que “a terceravia no fem apologia contra les vacunes”. “El més important és que la gent se les vagi posant conforme vagin arribant”, va afegir Pintat, asseverant que “jo mateix em posaré la vacuna quan em toqui”. A més, va recordar que el partit va demanar aplicar l’estat d’alarma per esgrimir que “no només no som negacionistes, sinó que inclús hem exigit al Govern que es posicioni més durament”.

