López considera clau fer tests per controlar la nova onada

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:33

Eduard Piera Andorra la Vella

El biòleg i bioinformàtic Joel López va parlar de la importància que es continuïn fent cribratges per tal de poder contenir la nova onada de contagis. Sense voler polemitzar va indicar que “sigui la tercera onada o un repunt de la segona, el que és important és prendre mesures i Salut ho està fent”. En un fil pedagògic a la xarxa social Twitter, López va posar sobre la taula que en els bars i restaurants es pugui emprar la tècnica del pooling, que consistiria, en paraules del bioinformàtic, en el fet que “un grup de persones es facin de manera conjunta el test d’antígens, unint diversos escovillons en un únic tub reactiu. Si surt negatiu la taula està sana”. Així, va ressenyar la importància de fer els tests abans de cada reunió o trobada, ja que per a López “una de les millors armes que hi ha per revertir l’actual tendència és la democratització dels tests d’antígens. Aquesta és una lluita col·lectiva”.

