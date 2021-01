La borrasca Filomena deixa nevades a tot el país

Actualitzada 09/01/2021 a les 13:06

Filomena a "tope" en el Principat



Quina temporada de neu ens estem perdent per culpa de la #COVID19 #BonDia a tothom#FeliçDissabte amics ❄️☃️#LaCortinada pic.twitter.com/BwRMjf6MKO — Xavi Herver (@XaviAndorra) January 9, 2021

La borrasca Filomena ha arribat a Andorra i ha deixat neu a pràcticament totes les cotes. El Servei de Meteorologia preveu que les nevades continuin fins al migdia, quan la cota de neu pujarà als 1.200 metres i tornin a produir-se al vespre quan s'acumularan gruixos de fins a 10 centímetres als cims més alts, 7 centímetres a 1.800, 5 cm per sobre de 1.200 metres i de 2 a 3 cm als fons de valls.L'ús d'equipaments és obligatori a les parts altes del país, com a la Massana i a partir de Soldeu, tot i que a primera hora del matí els vehicles havien de dur les cadenes posades per tota la xarxa viària del Principat, segons ha informat el servei de Mobilitat.Els usuaris de les xarxes socials i estacions com Grandvalira també han compartit fotografies i vídeos dels efectes de la borrasca Filomena a diferents punts del país.