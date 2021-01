Instagram permet a Hisenda saber quan s'ha residit a Espanya

Els fisc també recorre a les targetes de crèdit o a les classes personals

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:35

Redacció Madrid

183 dies és el temps legal que l’Agència Tributària espanyola estableix per considerar algú resident en el seu territori i, per tant, amb obligació de pagar els tributs cor­responents. Aquesta normativa està mirada amb lupa per molts ciutadans, especialment aquells que viatgen amb freqüència per tot el món. És freqüent que decideixin passar una temporada a Espanya, però la resta de l’any a fora per no superar aquests 183 dies. La qüesió és saber com calcula Hisenda si un ciutadà ha superat aquest límit.



Tal com va publicar El País, Hisenda fa ús de tots els mecanismes imaginables per calcular els dies que un contribuent investigat ha passat al país veí. En el cas de Shakira, que argumentava passar menys de 183 dies a Espanya, es va utilitzar una àrdua investigació personal per establir que la cantant vivia realment a Barcelona, i no a les Bahames com ella defensava. Es van revisar les seves despeses en les targetes de crèdit, les classes personals que rebia i fins i tot la seva activitat a Instagram.

El país veí té permisos per demanar aquest tipus d’informacions de plataformes de tercers per determinar els dies que s’han residit a Espanya. D’aquesta manera, Hisenda pot preguntar a altres països i fins i tot a altres companyies per les dades d’un contribuent en concret, com va passar amb Shakira i amb altres personatges públics com Borja Thyssen, que argumentava estar residint a Andorra en lloc d’Espanya. Però la informació clau que més dades aporta al fisc es troba en els registres telefònics, la informació bancària i l’activitat en xarxes socials. Amb aquests tres aspectes, un tècnic d’Hisenda és capaç de determinar els dies que s’han residit a cada país. Els pagaments amb la targeta són un dels registres més precisos, però també les activitats a les xarxes socials.