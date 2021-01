El Govern elimina la limitació del nombre de tests a la venda per persona

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:34

El Govern ha aixecat les limitacions existents en el nombre de tests que es poden vendre per persona tenint en compte que “existeix bona disponibilitat d’aquests productes”. Així ho va expressar l’executiu en un comunicat que va enviar dimecres passat al col·lectiu farmacèutic per suprimir la limitació de dos tests per persona que establia el decret del 16 de desembre.



Aquest és l’únic punt que es modifica amb relació a la venda d’aquest test que seguirà mantenint vigent la resta de mesures. En aquest sentit, les oficines de farmàcia només podran vendre tests ràpids d’antigen a persones nacionals, residents i transfrontereres. Així mateix, el preu de venda que correspongui ha de preveure un marge de benefici d’un màxim del 30% respecte al preu al qual les farmàcies adquireixen el test d’antigen. Cal recordar que si el resultat és positiu l’usuari resta legalment obligat a aïllar-se al seu domicili o sol·licitar hora per dur a terme una prova diagnòstica confirmatòria amb TMA, mantenint la situació legal d’aïllament obligatori fins a la confirmació definitiva del resultat. Per contra, si el resultat és negatiu l’usuari haurà de continuar amb el compliment de la normativa general.