Detingut un home per amenaçar el gerent d'un local d'oci

Actualitzada 09/01/2021 a les 12:11

La policia va detenir ahir divendres cap a les 10.30 hores de la nit un home que havia estat proferint amenaces contra un establiment de begudes i restauració davant del comú d'Andorra la Vella. L'home no portava mascareta i el seu estat era molt alterat. El gerent del negoci va trucar a la policia per advertir de la situació i quan la patrulla va arribar al lloc, l'home, visiblement alterat i que estava fent tot un espectacle al carrer, també es va encara amb els agents, que li van demanar que s'hi posés la mascareta. La detenció, segons fonts policials, va estar motivada per les amenaces, en cap cas per la mascareta, ja que es tracta d'una falta administrativa.