L'arribada de les vacunes es retarda "uns dies"

El ministre de Salut afirma que hi ha petits tràmits administratius que impedeixen el transport demà

Joan Martínez Benazet aquesta tarda Joan Martínez Benazet aquesta tarda Fernando Galindo

Actualitzada 08/01/2021 a les 18:30

Redacció Andorra la Vella

Les 2.000 vacunes de Pfizer que havien d'arribar demà al Principat es retarden "uns dies". El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que hi ha petits problemes amb els tràmits administratius que dificulten el subministrament de les dosis i que els endarreriments corresponen a "aspectes interns jurídics de la farmacèutica" i no són atribuïbles ni a Espanya ni a Andorra. Benazet ha remarcat que el govern espanyol, que facilita l'entrega de les vacunes, i l'andorrà "hem seguit tot els passos de signatures de documents de confidencialitat i de convenis" que Pfizer ha requerit i que ha estat l'empresa qui no ha pogut completar la tramitació en els terminis que havia anunciat al Govern que es portarien les dosis.



El titular de Salut ha manifestat que el retard en el transport previst per a demà fa que no es pugui començar a vacunar aquest cap de setmana i que l'administració de l'antídot es posposi per a la setmana vinent tot i que no ha volgut precisar cap data. Els dispositius estan preparats per "començar, dilluns, dimarts o dimecres", el dia que arribin les vacunes al Principat. Benazet ha remarcat que hi haurà suficient quantitat per vacunar a tota la població diana de residències i que no hi haurà cap problema en el número de dosis que Pzifer subministrarà a Andorra tal com estava previst fins avui perquè es manté el compromís d'Espanya. I ha agraït al ministre espanyol, Salvador Illa, que "s'està preocupant per la provisió de les nostres vacunes", alhora que ha incidit que la distribució del fàrmac s'està fent "amb dificultats a tot Europa".



El ministre ha assenyalat que les dosis es posaran als residents i treballadors d'El Cedre i simultàniament es farà a Clara Rabassa perquè són els dos geriàtrics on ara no hi ha positius. La previsió és vacunar després a Salita, on el brot va començar fa més temps, i a la clínica Sant Vicenç d'Enclar el procés s'endarrereix fins que els cribratges revelin que no hi ha propagació del SARS-CoV-2 pel brot detectat el dia de Reis. L'administració del fàrmac per evitar el contagi de la Covid-19 continuarà amb els usuaris i treballadors del Servei d'Assistència a Domicili (SAD) i amb els professionals de la salut.

