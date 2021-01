Espot demana l'assimilació d'Andorra amb l'Alt Urgell

El cap de Govern planteja a Pere Aragonès tornar a l'acord un cop acabi el confinament municipal a Catalunya, i que aquesta vegada sigui més ampli

Actualitzada 08/01/2021 a les 11:27

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, van mantenir ahir al vespre una reunió telemàtica per tractar la situació actual. En la trobada, Espot va demanar que una vegada finalitzi el confinament municipal a Catalunya, Andorra pugui tornar a ser assimilada a l'Alt Urgell a tots els efectes, i aquesta vegada que sigui des d'una perspectiva més àmplia de la que s'havia aplicat fins al moment.



En aquest sentit, Espot i Aragonès van acordar formalitzar els contactes que s'han mantingut fins ara en un grup de treball estable entre el Govern i la Generalitat per poder analitzar i treballar aquesta possibilitat, així com per ampliar els àmbits de col·laboració i els canals de comunicació entre els dos territoris.



D'altra banda, ambdós van compartir el funcionament de les campanyes de tests massius respectius, així com de la vacunació, que Catalunya ha iniciat recentment i que Andorra té previst engegar en els pròxims dies.

#11 El fronterer

(08/01/21 12:38)



#10 Jordi

(08/01/21 12:29)



#9 Pepe

(08/01/21 12:28)



#8 Espartaco!

(08/01/21 12:24)



#7 spoty power

(08/01/21 12:01)



#6 Joan

(08/01/21 11:55)



#5 Hipocresia política

(08/01/21 11:50)



#4 Consol

(08/01/21 11:49)



#3 Hanns

(08/01/21 11:45)



#2 cal Arneto

(08/01/21 11:35)

Veure’n més