Encamp farà l'Escudella de Sant Antoni en versió 'stop lab'

El comú adapta la festa popular i repartirà les racions en envasos individuals que s'hauran de recollir en vehicle a Encamp i a peu al Pas de la Casa

Actualitzada 08/01/2021 a les 16:21

Redacció Andorra la Vella

A diferència d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana i Sant Julià de Lòria, el comú d'Encamp ha optat per tirar endavant la festa popular de l'Escudella de Sant Antoni tot i la pandèmia, i l'ha adaptat a la situació actual. Així doncs, el proper 17 de gener les olles no bulliran al bell mig de la plaça com és tradició sinó que ho faran en una cuina amb totes les mesures de seguretat i es repartiran en racions individuals degudament envasades perquè els encampadans se les puguin endur a casa seva. Aquestes es podran recollir a la plaça dels Arínsols, on s'instal·larà un punt de distribució en versió 'stop lab', és a dir que s'haurà de recollir des del mateix vehicle, i amb un màxim de quatre racions per turisme.



"Tot i que esperem que molt aviat puguem viure al 100% les nostres tradicions, amb una mica de creativitat podem mantenir-les si les adaptem al nou context de la pandèmia", ha exposat el conseller de Cultura d'Encamp, David Cruz.



En total es preveu repartir unes 1.500 racions, així com 500 al Pas de la casa, on hi haurà habilitat un altre punt de recollida a la plaça de l'Església, per recollir-les a peu seguint un recorregut d'entrada i sortida senyalitzat.



A partir del proper dilluns 11 de gener es podran comprar els plats de ceràmica i les culleres tradicionals, que l'edició d'enguany incorporen la imatge de Sant Miquel de la Mosquera. Tindran un preu de vuit euros i es podran adqurir a les oficines de turisme i al servei de tràmits d'Encamp i del Pas de la Casa, així com a les dependències del departament de Cultura i Afers Socials, a la Valireta.