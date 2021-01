Educació vol cobrir 14 places de professor

Actualitzada 08/01/2021 a les 06:39

CONTRACTE DE TRES NOUS SOTSOFICIALS

El Govern va anunciar la contractació de tres nous sotsoficials per al cos de bombers. Segons va explicar el ministre portaveu del Govern, Eric Jover, aquestes contractacions s’emmarquen en la reestructuració del cos, i la consolidació de “l’estructura jeràrquica i tenir una piràmide estable”, que a partir d’ara comptarà amb un total de dos directors, sis oficials, dos sotsoficials de primera, 30 sotsoficials i 80 bombers.

El ministeri d’Educació i Ense­nyament Superior vol cobrir fins a 18 places de professors en els propers mesos. En aquest sentit, el consell de ministres va aprovar sengles edictes per tal de trobar personal interessat a assolir aquestes posicions. Cal tenir en compte que el mes de febrer ja es va fer un concurs de mobilitat interna entre el professorat, que va permetre cobrir sis de les 24 places que hi havia vacants. No obstant això, la pandèmia de la Covid-19 va truncar la segona fase del concurs i no s’ha pogut reprendre fins ara.Ara, els concursos corresponents s’amplien a tots els treballadors públics del país. Concretament, els professors que manquen són 4 de tecnologia, 5 de castellà, 3 de matemàtiques, 2 de filosofia i 2 de llengua francesa. A més a més, el departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans vol cobrir dues places per a tècnics especialitzats en l’àmbit de l’educació social.Malgrat que va ser en el primer concurs, el que abordava la mobilitat interna, en què es tenia en consideració els aspirants que ja formaven part del cos d’Educació, en aquesta segona fase els funcionaris que es presentin a aquestes places de professor que comptin amb experiència com a interins tindran una valoració especial en l’apartat dels mèrits.Així doncs, sota aquestes directrius les persones que estiguin interessades a cobrir alguna d’aquestes posicions caldrà que compleixin una sèrie de requisits, com ara comptar amb la nacionalitat andorrana, francesa, espanyola o portuguesa, tenir ja una plaça de treballador públic amb caràcter indefinit, a banda d’estar exercint funcions a l’administració pública, a més de les demandes específiques de cadascuna de les places. A partir de la publicació dels edictes els candidats tindran fins al 27 de gener per presentar la documentació al servei de Tràmits.