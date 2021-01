'Bloomberg Businessweek' recomana Andorra per fer turisme “quan sigui segur”

Actualitzada 08/01/2021 a les 06:22

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La prestigiosa revista setmanal de negocis nord-americana Bloomberg Businessweek ha presentat recentment Andorra com una destinació imprescindible per viatjar enguany “quan torni a ser segur fer turisme”. El compte d’Instagram de la revista, que té 2,2 milions de seguidors, ha publicat un post amb nou destinacions per fer turisme el 2021 recordant que “l’economia global necessita un rebot del turisme”. Al text que acompanya la fotografia del Principat es recomana “una caminada per un país sencer a Andorra, situat als Pirineus entre Espanya i França”. Bloomberg Businessweek, hereva de la revista BusinessWeek fundada el 1929, també recomana destinacions com ara el santuari Cotopaxi a l’Equador, un bany a l’Àrtic a Suècia, la selva de Costa Rica i el mirador de Kalvarri, a Austràlia, entre d’altres.