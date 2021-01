Torres acusa Camp de gestionar el comú com “si fos casa seva”

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:15

EL PS QUALIFICA DE "PÈSSIMA" LA GESTIÓ DE L'AFER PEL COMÚ

El Partit Socialdemòcrata qualifica de “pèssima” la gestió que han fet els comuns de Demòcrates en l’afer del Palau de Gel. Així ho van manifestar ahir des de la formació en un comunicat en el qual la consellera canillenca Judith Salazar va mostrar la seva “indignació” per la situació en què es troben les instal·lacions i van afirmar que hi ha hagut una manca d’anticipació i visió de futur a l’hora de negociar la finalització del contracte d’arrendament que ha estat vigent durant trenta anys.



Consideren que la corporació comunal, en mans de DA, no ha tingut cap mena de previsió per tal de protegir un equipament públic d’interès nacional, malgrat que se sabia que aquest contracte era de durada determinada. I van exposar que davant la manca d’acord entre les parts “no es pot consentir, no és admissible” que una institució pública “doni exemple de faltar a la paraula a la qual es va obligar contractualment”. En aquesta línia, Salazar també va posar en relleu que “el comú de Canillo hauria de donar exemple de saber adequar raonablement l’interès general amb el respecte del dret dels propietaris, família que sempre ha demostrat el seu compromís amb la parròquia i els seus habitants”.



D’aquesta manera, des del PS recomanen a la corporació estudiar altres fórmules, com per exemple la mediació, “tenint en compte la incapacitat manifesta de la representació comunal de portar a bon terme la negociació amb els propietaris”. Així doncs, consideren que el comú hauria d’explorar totes les vies prèvies abans d’arribar a la judicialització del conflicte.

La minoria al comú de Canillo va acusar ahir el cònsol major, Francesc Camp, de gestionar la corporació com “si fos casa seva”. Així ho va indicar al Diari el líder d’Objectiu Comú, Albert Torres, que va manifestar que l’actitud de la majoria comunal és “inacceptable” i va exposar que l’administració comunal liderada per DA “ha tingut sis anys”, quatre de la passada corporació i un de l’actual, per començar a negociar la finalització del contracte i “des dels comuns no s’han preocupat en cap moment de la instal·lació”.En aquest sentit, Torres va posar en relleu que l’obligació de les institucions públiques és complir i fer complir la legislació i amb la negativa del cònsol d’entregar les claus de les instal·lacions el passat 31 de desembre “han demostrat que no ho estan fent”. “El comú ho ha fet molt malament, nosaltres hem demanat moltes vegades poder participar en les taules de negociació i la majoria sempre ens ha tancat la porta”, va assenyalar. I va comentar que l’actitud del comú no representa la majoria de la població de Canillo i va considerar que “sembla que la majoria no vulgui escoltar ningú més a banda dels seus propis interessos i pensaments”.D’aquesta manera, Torres va posar de manifest que a la parròquia hi ha molta gent que té terrenys arrendats al comú i l’actuació de la corporació en l’afer del Palau de Gel “els genera inseguretat pel que els pot passar en el moment en què finalitzi el seu contracte de lloguer”. A més, va asseverar que aquest “semenfotisme”, podria arribar a crear un precedent i provocar “que la població desconfiï de la gestió comunal”. Tanmateix, va apuntar que “sortosament”, quan acabi aquest mandat i marxin de la institució, “podrem redreçar l’ambient a la parròquia i recuperar la confiança dels ciutadans”. “Si ignores a tothom, passes olímpicament de tot i vas de prepotent fent valer només la teva postura, generes soroll i provoques problemes”, va etzibar el líder de l’oposició canillenca.Torres va manifestar que aquesta problemàtica va més enllà de l’àmbit comunal i també afecta la formació nacional de Demòcrates, per la qual cosa va demanar que “potser seria coherent” que el president del partit “els donés un avís i els animés a gestionar els espais d’importància nacional com pertocaria”. El conseller de l’oposició també va exposar que la majoria en cap moment els ha comunicat la situació del conflicte, del qual “ens hem assabentat a través dels mitjans de comunicació”.Per cloure, va destacar que “mai havia vist una situació igual a Canillo” i va assenyalar que si Objectiu Comú liderés la corporació “no hauríem permès que s’arribés a aquesta situació d’extrems”. I va dir que la majoria “està intentant convertir la minoria en els seus enemics”.