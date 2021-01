França mantindrà les estacions tancades fins al febrer

El primer ministre, Jean Castex, anuncia que, com a mínim, els remuntadors seguiran sense activitat fins al 31 de gener

El primer ministre de França, Jean Castex, ha anunciat aquesta tarda que els remuntadors de les estacions d'esquí del veí del nord es mantindran tancats com a mínim fins el proper 31 de gener. Castex ha explicat que la reobertura "no es produirà per ara", tot i que el 20 de gener s'avaluarà la situació sanitària per veure si es podrà reprendre l'activitat al febrer, una decisió que se suma també al tancament de totes les activitats que a dia d'avui estaven vetades com bars, restaurants i establiments culturals.



Castex i el ministre de Sanitat, Olivier Véran, han comparegut aquesta tarda per anunciar que no es produirà cap alleugeriment de les restriccions. El primer ministre també ha explicat que es podria aplicar el toc de queda avançat, a partir de les 18 hores, a 10 departaments més del territori gal, tot i que no ha especificat quins són perquè s'anunciaran amb més detall demà, i que se sumarien als 15 que ja hi ha actualment. Així mateix, el toc de queda a les 20 hores es mantindrà fins al 15 de gener.

