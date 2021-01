Evacuades 14 persones i un gos del telecabina del Tarter per una avaria al reductor

El giny ha patit el problema tècnic a les 9.05 h del matí i s'ha seguit el protocol de l'estació per treure les persones que hi havia a l'interior de les cabines

Redacció Andorra la Vella

El telecabina del Tarter, a Grandvalira, ha patit una avaria del reductor a les 9.05 h d'aquest matí i han hagut d'evacuar a 14 persones i un gos que en aquell moment es trobaven dins de les cabines. En haver-hi poques persones, el mateix equip de l'estació ha dut a terme l'evacuació sense la intervenció del cos de bombers. Ho ha fet per via de ràpel de corda, sense l'ajuda de cap helicòpter, i ho han pogut realitzar amb rapidesa. No s'ha produït cap ferit ni en l'evacuació ni en el moment de l'aturada pel problema tècnic.

