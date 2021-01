Un jutge espanyol condemna Vodafone per litigi temerari, en voler cobrar més de 20.000 euros a un turista que va utilitzar, sense saber-ho, un giga de dades estant a Andorra. Una esquiada que va sortir extremament cara al visitant de les illes Balears.

Els 3 minuts més cars El roaming sempre deixa sorpreses a les factures dels visitants. E. P.

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:35

Eduard Piera Andorra la Vella

El roaming, sempre el roaming. Aquell convidat que mai ningú vol veure a les seves factures telefòniques quan visita el Principat va escriure una part més de la seva negra història. En aquest cas, la seva aparició va ser extremament breu, només va durar tres minuts, però per contra va ser desproporcionadament cara, ja que el seu cost va ser de 20.380 euros. La víctima, en aquesta ocasió, va ser un turista de les illes Balears, que només volia esquiar i, sens dubte, va viure, valgui la redundància, una esquiada a preu d’or, ja que ni Leo Messi cobra els minuts al preu que Vodafone li va cobrar la connexió.



Els fets es remunten entre els dies 21 i 22 del mes de gener de l’any passat, quan el denunciant va viatjar fins a Andorra per gaudir d’un cap de setmana de neu. Ja en el si de l’hotel en què es va allotjar, i sempre creient que estava connectat a la xarxa wifi de l’establiment, l’home va consumir 3 GB de dades en només tres minuts. Alguna cosa va fallar perquè no ho va fer a través de les ones sense fil sinó que estava endollat a les vies generals, per la qual cosa, en la següent factura, li va arribar la minuta corresponent a la connexió: 20.380 euros segons la seva operadora espanyola, Vodafone. La companyia, en cap moment, havia informat el titular de la línia de les tarifes de roaming aplicables ni tampoc va enviar cap SMS advertint dels límits de consum o de la tarifa que s’aplicaria a la factura. En trucar a les sempre amables línies d’atenció al client, l’operador que el va atendre li va indicar que la facturació era correcta perquè “Andorra no forma part de la Unió Europea”. L’afectat va posar en mans del lletrat Òscar Navarro la situació, ja que considerava que era un abús i una desproporció aquest cobrament.



I la justícia, que a vegades a part de justa fins i tot aconsegueix ser ràpida, va actuar. La jutge Margalida Victòria Crespí Serra, titular del Jutjat de Primera Instància número 24 de Palma, ha decidit a favor de la part demandant i condemna la companyia telefònica a tornar 20.046 euros més 2.900 en costes judicials a l’entendre que la part demandada va fer un litigi de forma temerària en aquest procediment.



És a dir, dels 20.380 euros que Vodafone pretenia cobrar, la jutge només n’hi reconeix 334, que per tres minuts de feina no està pas gens malament. Però en la condemna a costes el balanç de l’abús li va acabar sortint negatiu a la telefònica. I és que a vegades, per molt gran que siguis, acabes trobant algú que té més força que no pas tu.