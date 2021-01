Temperatures per sobre de la mitjana en nou mesos del 2020

L’any passat es va registrar el febrer més càlid des del 1950

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:36

Redacció Andorra la Vella

Les temperatures s’han situat el 2020 per sobre de la mitjana climàtica durant tots els mesos de l’any excepte el juny, l’octubre i el desembre, en què les temperatures han estat normals, segons un informe publicat ahir pel Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma), de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), elaborat amb dades de l’estació de referència per als estudis climàtics, que és la de la central de FEDA, situada a 1.145 metres d’altitud.



Durant el mes de febrer, s’hi va registrar una temperatura mitjana de 8,6 graus centígrads, valor que se situa cinc graus per sobre de la temperatura mitjana climàtica per al període 1980-2010, que és de 3,6 graus. Aquell mes va ser el febrer més càlid mai registrat des del 1950. Aquesta dinàmica va persistir els mesos següents amb anomalies de temperatura positiva de fins a 3,6 graus el mes de maig.



El mes de juny es va caracteritzar per un principi de mes fred marcat pels moviments de l’anticicló de les Açores, que va permetre el pas de diferents pertorbacions amb aire fred i alguna nevada, fet que va provocar la primera anomalia de temperatura negativa de l’any, situant aquest mes en la posició 32 del rànquing d’anomalies.



El mes d’octubre va estar marcat per les nombroses entrades de nord acompanyades de neu que van fer baixar la temperatura mitjana a 9,7 graus quan la mitjana climàtica és de 10,6 graus. L’octubre es va situar en el lloc 57. Per acabar l’any, el mes de desembre ha estat normal en temperatures, fet que el situa en la posició 37 de la sèrie.