Les pistes confien a tenir turistes a partir del febrer

ESPANYA ÉS EL PAÍS D'EUROPA QUE COMPTA AMB MÉS ESTACIONS EN FUNCIONAMENT

Abans que les estacions andorranes poguessin obrir, diversos països d’Europa van donar el tret de sortida a les seves respectives temporades. Entre aquests, el que ara com ara té més estacions en funcionament és Espanya. El veí del sud compta amb un total de 18 estacions obertes, que en la seva globalitat eleven els quilòmetres esquiables fins als 290. No obstant això, la xifra presentada continua molt lluny de la que hi hauria d’haver en un hivern que es desenvolupés amb normalitat.

En una situació similar a l’espanyola, es troben un altre grapat de països europeus, que sí que han permès l’obertura de les estacions d’esquí per a la pràctica esportiva. En aquest ventall, que és d’allò més divers, hi ha els ja tradicionals països amb estacions alpines com Suïssa o Àustria, però també diversos estats que es troben a l’est d’Europa, com poden ser la República Txeca, Bulgària i Rússia. A més a més, fora de la massa continental, Escòcia també permet l’esquí als seus dominis. En aquests casos, el que marca l’obertura de les estacions són criteris de rendibilitat.

Les estacions d’esquí del Principat confien a poder tenir esquiadors de fora del país a partir de l’1 de febrer, segons es desprèn de les declaracions que va fer el president de Ski Andorra, Francesc Camp, al Diari, en què va indicar que “esperem que a partir del febrer ja les restriccions dels països veïns s’hagin suavitzat i puguem tenir esquiadors de fora del país”. En aquest sentit, el president de l’agrupació de les estacions d’esquí del país va indicar que “si al final es pot fer així, i podem treballar amb certa normalitat tot el febrer, el març i fins a Setmana Santa, voldrà dir que haurem pogut fer la meitat de la temporada de neu”.Camp, que va arribar a la presidència de Ski Andorra durant el passat mes de juliol, va admetre que “l’actual situació que ens ha tocat gestionar és molt complicada” i que les problemàtiques que estan abordant amb la pandèmia, especialment la impossibilitat de l’arribada de turistes, no tenien res a veure amb les altres crisis amb les quals els negocis de la neu del Principat s’han pogut trobar des que van arrancar. El president va qualificar la situació de “molt complicada” i va ressenyar que des dels camps de neu es treballava per tal de tenir-ho tot a punt per quan fos possible treballar a ple rendiment.Mentrestant, les estacions d’esquí mantindran una part de les instal·lacions obertes per als residents. Camp va admetre, però, que “és una obertura sota mínims”. Per contra, qui no es va mostrar tan optimista a mantenir les estacions obertes per als que viuen al país va ser el director general de Grandvalira, Juan Ramon Moreno, que va afirmar que “fins diumenge estaran obertes les pistes, però més endavant ja veurem com va”.La situació de les pistes d’esquí no és pas bona, i l’evolució s’analitza dia a dia, tal com va explicar Moreno. “Estem a l’espera de veure quan podrem obrir del tot; anem veient la situació dia a dia.” En aquest sentit, va afegir que l’evolució de les restriccions als països veïns acabarà marcant l’esdevenir de les properes setmanes i que no es descartava una revisió de l’actual obertura.Cal recordar que, a dia d’avui, els turistes francesos que arribin a Andorra no tenen permesa la pràctica de l’esquí. S’esperava que a partir d’aquest cap de setmana, les estacions del veí del nord poguessin aixecar les barreres, però l’endarreriment en la seva obertura continua llastant les andorranes que, de retruc, no podran permetre l’entrada dels gals als dominis esquiables del país.No obstant això, des de les estacions d’esquí franceses estan fent pressió sobre l’executiu de Macron per tal de fixar un compromís per poder començar la temporada. En una reunió que han de mantenir amb l’Elisi, si no hi ha canvis de data dimarts vinent, la patronal traslladarà la proposta al govern francès per poder començar a operar a partir del 20 de gener, tal com informen diversos mitjans francesos. Cal recordar que el sector de la neu del veí del nord té marcada en vermell la data de les vacances de febrer, en què esperen poder estar ja operant de la manera més normal que la pandèmia permeti. Una altra de les incògnites que es dibuixen en el panorama internacional dels esports de neu és saber què passarà amb les estacions catalanes durant els pròxims 10 dies. La Generalitat ja va anunciar un confinament municipal que començarà el dia 7 de gener, just l’endemà de Reis, i que tal com indicava el decret que es va publicar ahir al Diari Oficial del govern català, tindrà una durada mínima de 10 dies. Malgrat aquest primer termini, ni la consellera de Salut, Alba Vergés, ni tampoc el d’Interior, Miquel Sàmper, van descartar que hi pogués haver alguna pròrroga, en cas que no s’hagués pogut contenir l’actual brot de la Covid-19 que hi ha a Catalunya i que, durant les celebracions nadalenques, sembla descontrolat i està posant el sistema sanitari en una important tensió.