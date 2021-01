La policia arresta 41 persones per conduir sota l'efecte de l'alcohol o les drogues

Actualitzada 06/01/2021 a les 12:09

S'han detectat un 4,64% de positius en relació als controls efectuats durant la campanya de prevenció

La policia va arrestar un total de 41 persones durant la campanya de controls preventius de consum d'alcohol i drogues al volant, que es va realitzar entre el 30 de novembre i el 3 de gener. Segons han informat des del cos s’han efectuat un total de 1.573 controls, dels quals 1.500 han donat un resultat negatiu, i 73 un resultat positiu. D'aquests, 29 han comportat sancions administratives per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa, tres per circular sota els efectes de les drogues, 37 han suposat la detenció dels conductors per conduir amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,80 grams per litre, una per positiu a alcohol i tòxics i, finalment, tres per donar un resultat positiu al control de drogues al volant.

El percentatge de positius en relació als controls efectuats pel cos d'ordre és del 4,64 %, una xifra inferior a la detectada durant la campanya realitzada l'hivern del 2019.