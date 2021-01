Joan Verdú dona positiu per Covid i s'ha de confinar

L'andorrà no disputarà les properes cites i es marca com a objectiu arribar a la Copa d'Europa del 22 de gener a Itàlia

Actualitzada 06/01/2021 a les 17:19

Redacció Andorra la Vella

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha anunciat que Joan Verdú s'haurà de perdre les properes cites ja que ha donat positiu per coronavirus i haurà de mantenir el confinament que requereixen les autoritats sanitàries, és a dir entre 10 i 14 dies. L'esquiador havia de disputar demà una cursa FIS a Chatel (França) però finalment no podrà ser a la sortida, com tampoc a la de les properes curses previstes. L'objectiu de l'andorrà és arribar en forma i competitiu a les Copes d'Europa de gegant de Folgaria, a Itàlia, que es disputen el 22 i 23 de gener. Com a conseqüències, l'skiman de la FAE Ricard Ortega s'haurà de confinar també en haver estat en contacte amb l'esquiador.



Esteve, fora a la Copa d'Europa de Val Cenis

Àxel Esteve i Xavi Cornella competien avui a la Copa d'Europa d'eslàlom de Val Cenis (França), en la qual Esteve no ha pogut completar la primera mànega, tot i que durant la baixada estava en posicions per entrar a la segona tanda, així com als punts, tot i que finalment s'ha quedat fora. De la seva banda, Cornella ha finalitzat en la 70a plaça en la primera mànega. Ambdós disputen demà un segon eslàlom de Copa d'Europa a la mateixa estació.