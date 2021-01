Els restaurants tindran a partir de demà una hora més per servir dinars

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:30

Els restaurants podran obrir una hora abans a partir de demà dijous, segons va aprovar ahir el Govern a instància del ministeri de Salut. D'aquesta manera, l’horari fixat per als locals de restauració serà de les 11.30 a les 16 hores, i de 19 a 24 hores; la resta del dia l’activitat econòmica queda limitada a la venda de productes per emportar. Excepcionalment, en el cas dels hotels i altres allotjaments turístics, es permet el servei d’esmorzar a taula exclusivament per als clients que pernoctin al mateix establiment.



La mesura s’ha d’interpretar com a destinada al turista francès, fins ara l’únic que pot arribar amb facilitat al Principat després de les restriccions adoptades pel govern català. A més, els francesos tenen per hàbit dinar molt més aviat i aquest nou horari s’adiu a la seva demanda. L’apartat dedicat a l’aforament es manté. El nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula als establiments de restauració és de dos, llevat que es tracti d’un nucli convivent superior. El nombre de persones es pot incrementar a un màxim de quatre a les terrasses a l’aire lliure i a l’interior dels locals durant els dinars i sopars, en la franja horària d’11.30 h a 16 h i de 19 h a 24 hores.