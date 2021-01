Els reis no fallen en la nit màgica

La cavalcada de Ses Majestats d’Orient a la capital es va viure d’una manera ben diferent a la tradicional, sense caramels i pocs infants pels carrers. Melcior, Gaspar i Baltasar van desfilar per tot el país per repartir il·lusió als més petits.

Lorena Giménez Andora la Vella

Melcior, Gaspar i Baltasar van desfilar ahir per totes les parròquies del país per acabar de repartir la il·lusió de Nadal entre els més petits. Les cavalcades es van desenvolupar respectant les mesures de seguretat per prevenir la propagació de la pandèmia i, malgrat que des de les autoritats s’havia advertit que la gent no sortís al carrer, moltes famílies de la capital i Escaldes van estar esperant ansioses als principals carrers de les parròquies per saludar Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.



Els reis de la capital van ser els més ràpids de tots, van recórrer una vintena de quilòmetres, tots tres amb una sola carrossa, per arribar a tots els sectors de la parròquia. “M’ha fet molta il·lusió veure els Reis, però anaven molt de pressa amb el cotxe i quasi no els he pogut saludar", va indicar l’Arlette. En Roger va lamentar que a causa del coronavirus aquest any “no tirin caramels” i va afirmar que “era el que més m’agradava”. A més, l’Olga va manifestar que li hauria fet gràcia veure en Melcior, en Gaspar i en Baltasar “de més a prop i sense mascareta”, però va exposar que “és millor que la duguin perquè si agafen aquest virus potser no em porten tot el que he demanat”.



Pel que fa a la resta de parròquies, a la Massana els Reis Mags van arribar a la plaça dels Arínsols, com ja és tradició, al llom de cavalls, on la cònsol major els va entregar la clau que obre totes les cases de la parròquia, i van ser rebuts pels infants residents, que els esperaven amb candeletes. A Escaldes-Engordany, Ses Majestats van sortir amb retard a veure els infants, ja que la recepció al Prat del Roure es va allargar a causa de les grans llistes de regals que tenien els més petits. A Encamp, els Reis van sorprendre els infants des del balcó de casa comuna a ritme de les nadales interpretades pel quintet Agustin Burriel Swing. En la mateixa línia, a Ordino els Reis Mags van visitar casa per casa sobre la carrossa els infants residents. Tot i les baixes temperatures, els infants de Canillo van esperar amb il·lusió Ses Majestats, que van recórrer tota la parròquia fins al poble de Meritxell.