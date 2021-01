Clients d'Andorra arrasen amb els productes del Mercadona

Actualitzada 06/01/2021 a les 06:29

Redacció Andorra la Vella

L’anunci de la fi de l’assimilació entre la comarca de l’Alt Urgell i el Principat dilluns per part del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, va generar que molts residents al país aprofitessin l’última jornada d’obertura del supermercat Mercadona de la capital alt-urgellenca.



Així doncs, des de l’establiment van informar el Diari que al llarg del dia d’ahir es van arribar a desplaçar centenars d’andorrans a les instal·lacions per omplir les neveres abans de l’inici del confinament municipal. “Des de primera hora del matí han començat a arribar els andorrans, que han arrasat amb la majoria d’existències que teníem al supermercat”, van explicar des de l’establiment. Així, els residents van omplir els vehicles d’aliments i productes de primera necessitat per a una bona temporada.



A més, van dir que a banda d’andorrans també hi va haver una allau de residents alt-urgellencs, que preveuen un llarg confinament i van fer la compra del mes.

