20.000 euros per tres minuts de 'roaming' a Andorra

Una jutge condemna Vodafone per considerar que va fer un litigi temerari

Actualitzada 06/01/2021 a les 12:10

Redacció Andorra la Vella

La història es remunta als dies 21 i 22 de gener de l'any passat. El denunciant es va desplaçar fins a una estació d'esquí a Andorra durant les seves vacances. Durant tres minuts es va connectar a Internet pensant que estava utilitzant el Wifi de l'hotel, però aquest dispositiu va fallar i va consumir 1 GB (gigabyte) de les seves dades.



La companyia, en cap moment, hacvia informat a titular de la línia de les tarifes de roaming aplicables ni tampoc va enviar cap SMS advertint dels límits de consum o de la tarifa que s'anava a aplicar a la factura.



Quan va arribar la factura de la companyia telefònica amb un import de 20.380 euros el titular de la línia no donava crèdit al que estava veient. Al principi va pensar que es tractava d'un error i es va posar en contacte amb Vodafone. Des de la centraleta d'Atenció a l'Client li van dir que la facturació era correcta i que el motiu de la mateixa era que Andorra no és un país de la Unió Europea.



L'afectat va posar els fets en mans del seu advocat, Óscar Navarro, qui va interposar una denúncia contra la companyia a l'entendre abusiu i fora de lloc una tarifació de 20.380 euros per tres minuts escassos de connexió a Internet.



La jutge Margalida Victòria Crespí Serra, titular de l'Jutjats de Primera Instància número 24 de Palma, ha fallat a favor de la part demandant i condemna a la companyia telefònica a tornar 20.046 euros més 2.900 euros en costes judicials a l'entendre que la part demandada va fer un litigi de forma temerària en aquest procediment.



"Perquè ens fem una idea. En qualsevol país europeu una tarifa de gigues iliminatos té un cost d'uns 29 euros. Com és possible que per tres minuts et vulguin cobrar 20.380 euros?", apunta el lletrat després de conèixer la decisió judicial.