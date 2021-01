Les pistes es mantindran obertes per als residents

Ski Andorra anuncia que l'oferta serà de "mínims" fins que arribin els turistes

El president d'Ski Andorra, Francesc Camp, ha assegurat al Diari que "mantindrem les pistes obertes per als residents fins que puguin venir turistes de fora, això sí, sota mínims". Camp ho ha assegurat davant les perspectives de França de no obrir les seves estacions pel dia 7 de gener, i les noves restriccions de Catalunya a partir del mateix dijous. A més ha afegit que "espero que puguem obrir al febrer, i si fos així i fins a Setmana Santa, seria mitja temporada, i que tal com està tot seria molt important, perquè serà un any molt complicat en tots els sentits".

