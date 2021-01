La Ronda per la Infància del coronavirus recapta 8.600 euros per a AINA i Toubabs

Actualitzada 05/01/2021 a les 06:28

Redacció Andorra la Vella

La Ronda per la Infància no s’ha aturat per la pandèmia i ha celebrat la quarta edició amb l’objectiu de recaptar fons per als infants afectats per la crisi derivada de la Covid-19 a través d’AINA i Toubabs. Els representants de totes les entitats van fer ahir balanç de l’acció solidària i van explicar que entre l’aportació de FEDA i la venda de samarretes al museu de l’elèctrica i a les botigues Viladomat s’han recaptat 8.596,57 euros per a les dues associacions, que s’han repartit la quantitat a parts iguals. En total, es van vendre prop de 700 samarretes solidàries entre mitjans d’agost i finals de novembre.



L’acció es va fer més tard de l’habitual per la pandèmia, però tot i això es va poder complir amb la filosofia de la Ronda per la Infància, que és ajudar els que ajuden. Toubabs és un projecte solidari per fer visible i ajudar en la situació per la pandèmia Gàmbia, i AINA proposa un ventall d’activitats educatives per al jovent, principalment a l’estiu, però també durant tot l’any.